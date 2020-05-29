Эксперты набросились на детского омбудсмена из-за предложения по ограничению абортов

Руководители организаций, занимающихся борьбой за права женщин, а также первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко сочли предложения уполномоченного при президенте по правам ребенка Анны Кузнецовой об ограничении абортов неуместными.

В пятницу, 29 мая, пресс-служба детского омбудсмена сообщила, что в ежегодном докладе Кузнецовой президенту России указано, что исключить продолжительную естественной убыль населения можно за счет дополнительных законодательных мер. «В частности, можно ограничить продажу в аптеках абортируемых лекарственных препаратов, а также изменить систему финансирования лечебных учреждений, при которой объем выделяемых средств обратно пропорционален количеству абортов. Клиника должна быть заинтересована в сохранении ребенка, а не в оказании услуг по проведению искусственного прерывания беременности», – заявляет Кузнецова.

Заместитель главы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина выступила против предложения Кузнецовой, так как сочла его «непродуманным и очень опасным». «Причина большого числа абортов не в легкомысленности и низкой морали россиянок, а в недостатке средств для нормального воспитания детей. Рождение ребенка по-прежнему остается у нас основным риском скатывания в бедность. Вот с чем нужно бороться! Искусственно созданный дефицит медикаментов и давление на врачей едва ли решат проблему», – заявила она в комментарии РБК.

По словам народной избранницы, медики должны оказывать людям помощь, а не вмешиваться в их личную жизнь. С ней заочно согласна партнер коллегии адвокатов Pen & Paper, заведующая кафедрой семейного и жилищного права МГЮА Екатерина Тягай. «Право женщины самостоятельно решать вопрос о материнстве гарантировано законом об основах охраны здоровья граждан, реализация этого права происходит в том числе через возможность искусственного прерывания беременности. Кроме того, для прерывания беременности существуют также медицинские и, что не менее важно, социальные показания. Лишать такого права или ограничивать его значит создавать угрозу здоровью женщины и социальному благополучию семей», – считает она.

Руководитель Центра защиты пострадавших от домашнего насилия адвокат Мари Давтян в свою очередь отмечает, что предложение Кузнецовой нарушает право женщин на доступ к медицинской помощи и является дискриминацией. Куда более резко высказалась сооснователь сети взаимопомощи для женщин «Ты не одна» Алена Попова. Она поставила под сомнение компетентность Кузнецовой: «Непродуктивные права – это права человека, тем более право на репродуктивный выбор. Люди, призывающие ограничить права человека, не могут быть омбудсменами. Ибо омбудсмен – борец за права, а не против прав».

Геннадий Онищенко в интервью «Говорит Москва» заявил, что подобная мера приведёт к росту числа послеоперационных осложнений у женщин. «Какая-нибудь девчушка, которой не повезло с мамой, понесёт в себе жизнь, испугается и пойдёт к какому-нибудь негодяю, который ей предложит эту операцию (аборт – прим. ред.) и лишит её главного счастья для женщины – иметь детей. Это в лучшем случае, а в худшем случае лишит её жизни, эту девочку», – заявил Онищенко.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 29.05.20

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