Медикам рассчитают по-новому стаж за работу с больными Covid-19

В 2020 году время работы медиков, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом, будет засчитываться в стаж в трехкратном размере. Соответствующий проект постановления правительства подготовило Министерство труда и соцзащиты РФ.

Льготный порядок формирования пенсионного стажа будет распространяться на работников скорой помощи, а также врачей в стационарных и амбулаторных медицинских учреждениях, говоиртся в сообщении Минтруда.

«Например, фельдшер скорой помощи, в течение двух месяцев выезжающий на вызовы к больным с коронавирусной инфекцией, «заработает» спецстаж в полгода», – рассказал замминистра труда Андрей Пудов.

Подавать в Пенсионный фонд сведения о медработниках, работающих с пациентам с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него, будут работодатели.

В Минтруде напомнили, что страховая пенсия медработникам назначается досрочно при выработке 25 лет медицинского стажа в сельской местности или 30 лет в городе.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 29.05.20

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