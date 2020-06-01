Ученые нашли съедобный и простой способ избавиться от гипертонии

Команда ученых из США и Бразилии установили, что употребление кефира улучшает состояние сосудистой системы, нормализует артериальное давление, а также защищает от развития гипертонии.

Исследование проводили сотрудники Обернского университета и Университетского центра Вила-Велья. Они выяснили, что данный кисломолочный напиток положительно влияет на коммуникацию мозга и кишечника, что имеет решающее значение для предотвращения гипертонии. Эксперименты исследователи ставили на крысах, страдавших повышенным кровяным давлением.

Уже через девять недель диеты, в которой присутствовал кефир, у подопытных грызунов было отмечено улучшение состояния кишечника, сокращение концентрации эндотоксина, а также нормализация кровяного давления. Ученые заявляют, что благодаря кефиру, в кишечниках подопытных животных восстановился естественный баланс четырех различных бактерий, что способствовало активной выработке жизненно важного для нормальной работы нервной системы фермента. Эти процессы, подчеркивают специалисты, коррелировали с улучшением показателей артериального давления.

«Полученные данные свидетельствуют о том, что мозг и кишечник работают вместе, и для защиты от развития гипертонии важна правильно функционирующая связь между этими двумя системами. Богатый пробиотиками кефир как раз ее усиливает», – пояснили исследователи. Также по их версии кисломолочный напиток содействует снижению уровня холестерина, улучшает физиологические механизмы контроля сахара в крови, пишет MedikForum.ru.

Москва, Иван Гридин

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