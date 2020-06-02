В России придумали лечить Covid-19 «светящимся газом»

Исследователи Физико-энергетического института имени Лейпунского (ФЭИ), одного из ведущих научных центров «Росатома», разработали необычный метод борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Речь идет о дезинфекции легких заболевшего с помощью ультрафиолета. Новая технология получила название «cветящийся газ».

Как отметил директор ФЭИ Андрей Говердовский, дезинфекция внутри человека – это уникальный метод, до сих пор никому не удавалось осуществить это.

По его словам, физики и химики института придумали, как можно провести такую процедуру. Для этого, рассказал ученый, используют подобранные «молекулы и газовые компоненты», которые сохраняют активность при вдыхании и излучают ультрафиолет прямо в легких.

Исследователи надеются, что новый метод также поможет в лечении туберкулеза, онкологических и других заболеваний, передает РИА «Новости».

В России, по последним данным, выявлено более 414 тысяч случаев Covid-19, выздоровели почти 176 тысяч человек, скончались – 4855.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 02.06.20

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