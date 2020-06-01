Суточный прирост заболевших Covid-19 в России вновь незначительно снизился

За минувшие сутки в России было лабораторно подтверждено 9 035 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа в 84 субъектах. При этом, как отметили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции, у 40,1% заразившихся (3622 человека) заболевание протекает без клинических проявлений.

Днем ранее, 31 мая, в России было выявлено чуть больше заболевших – 9268 новых случаев в 84 регионах. Всего же в стране с начала вспышки Covid-19 насчитывается 414 878 случаев заражения, а суточный прирост, по данным на 1 июня, составил +2,2%.

Больше всего новых случаев Covid-19 было выявлено в Москве (+2297), Московской области (+728), Санкт-Петербурге (+364), Нижегородской (+315) и Свердловской (+283) областях. Еще в 15 российских регионах лабораторно было подтверждено от 101 до 229 новых случаев инфицирования Covid-19 за сутки. В других субъектах РФ новых заболевших менее ста человек.

За последние сутки в России от коронавируса умерли 162 человека. Больше все их в Москве (76 человек), Дагестане (25) и Московской области (24). За весь период в стране от Covid-19 и вызванных им осложнений скончались 4 855 человек. Полностью излечились от инфекции нового типа за минувшие сутки в РФ 3 994 человека, а за весь период с начала вспышки – 175 877 пациентов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 01.06.20

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