Эксперты оценили качество воды из-под крана

Специалисты Роскачества провели повторную проверку бутилированной воды. Также эксперты взяли образец из-под крана, который хоть и соответствовал нормам СанПиНа, но оказался небезопасен для употребления.

Вода из-под крана имеет повышенное содержание аммиака, нитрит-иона и повышенную альфа-активность, ее регулярное употребление может негативно влиять на организм, сообщили в Роскачестве.

«Если бы этот образец водопроводной воды присутствовал в рейтинге Роскачества наряду с бутилированной питьевой водой, то его рейтинг составил бы 0 баллов», – заключили специалисты.

Марки бутилированной воды, которые прошли повторное исследование, сохранили свое качество по сравнению с 2017 годом. Среди них «Новотерская», «Святой источник», Aqua Minerale, «Шишкин лес» и «Калинов родник».

Ухудшились показатели лишь воды «Липецкая росинка». «У воды относительно высокое содержание нитратов. Кроме того, при нагревании до 20 и 60 градусов выявлен сильный запах, что не соответствует нормативам ... по запаху. Причина, скорее всего, в недостаточной очистке воды», – объяснили эксперты.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 02.06.20

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