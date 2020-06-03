В Роскачестве назвали ядовитые продукты на кухнях россиян

Фрукты и овощи содержат органические яды, которые могут быть опасны для человеческого организма. Специалисты Роскачества рассказали о самых распространенных продуктах, а также способах избавления от токсинов.

В картофеле с зеленой кожурой содержится соланин. Этот яд может вызвать сильное отравление, рвоту и даже галлюцинации. При этом температура, при которой он полностью разрушается, должна быть не ниже 250°С. В процессе обычной варки или жарки соланин все равно остается в каком-то количестве в конечном продукте. Эксперты рекомендуют полностью срезать зеленые участки корнеплода, если образование обширное и покрывает более половины, то такой клубень лучше выбросить.

Соланин также содержится томатах. «Соланин – ядовитое вещество, и в большом количестве он также находится в зеленых помидорах. Поэтому любителям таких плодов стоит быть осторожнее с их поеданием. Лучше немного подождать созревания томатов, пока они хотя бы не окрасятся в молочный оттенок», – советуют эксперты.

Грибы опасны, даже если они съедобны. В частности угрозу отравления несет старый и червивый гриб. Грибы впитывают питательные вещества всей поверхностью тела (грибницей), поэтому в них могут содержаться тяжелые металлы, радионуклиды, остатки сельскохозяйственных пестицидов и другие токсичные соединения. Гниющие грибы не полезнее гниющего мяса, говорят специалисты.

Косточки вишни содержат амигдалин, если их разгрызть и проглотить, организм подвергнется воздействию цианистого водорода – цианида. С небольшой дозой яда организм вполне способен справиться без последствий. Превышение нормы чревато повышением кровяного давления или головокружением. Тоже касается и косточек абрикосов.

В редьке есть ядовитое вещество гликозид. Употребление в пищу большого количества этого продукта может вызвать боль в области печени или головокружение.

Семена яблок содержат синильную кислоту, а с нарушением их целостности выделяется небольшое количество цианида. В яблочном семени содержится около 0,4 мг цианида – слабому организму может быть достаточно этой дозы для отравления.

В фасоли присутствует фитогемагглютинин, который повышает проницаемость клеточных мембран, в результате чего в них могут проникать вредные вещества и даже яды. Чтобы избавиться от фитогемагглютинина, необходимо размачивать фасоль перед приготовлением в течение нескольких часов и подвергать тепловой обработке до полной готовности.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 03.06.20

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