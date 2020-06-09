Ученые выяснили, что негативное мышление убивает пессимистов

Присутствие негативных моделей мышления на регулярной основе повышает риск возникновения болезни Альцгеймера, считают ученые из Университетского колледжа Лондона. Результаты исследования ученые опубликовали в научном журнале Alzheimer's & Dementia.

В исследовании приняли участие люди старше 55 лет. Ученые выяснили, что повторяющиеся негативные мысли ведут к снижению когнитивных функций, а также способствуют отложению вредных белков в головном мозге, которые в свою очередь провоцируют возникновение болезни Альцгеймера.

«Мы выяснили, что определенные модели мышления, связанные с депрессией и тревогой, могут являться причиной развития деменции», – заявил ведущий автор исследования психиатр, доктор Натали Марчант.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 09.06.20

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