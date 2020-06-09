Роскачество рассказало о простом способе быстро похудеть после самоизоляции

Специалисты Роскачества рассказали, как в сжатые сроки сбросить набранный в период самоизоляции лишний вес. По их словам, для этого следует сократить потребление калорий на 15-30%, а при отсутствии физической активности, ежедневный рацион надо урезать на 200-300 килокалорий.

В Роскачестве также обратили внимание на соблюдение режима питания, так как это также влияет на нормализацию массы тела. Так, специалисты рекомендуют завтракать в течение первого часа после пробуждения. Промежуток между приемами пищи должен составлять 3,5-4 часа, а ужин следует за 3-4 часа до сна.

Эксперты указали, что на овощи должна приходиться половина принимаемой пищи. Оставшийся рацион должен состоять из нежирных белков и медленных углеводов. Быстрые углеводы следует полностью исключить из рациона. В течение дня необходимо съедать минимум три порции овощей и две порции фруктов, отмечают специалисты.

Кроме того, во время диеты следует пить много воды. По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), необходимым количеством для человека считается 30 миллилитров воды на один килограмм веса. При физических нагрузках или в жаркую погоду количество воды должно быть увеличено.

Ложиться спать специалисты рекомендуют в период с 22:00 до 23:00. Это положительно влияет на выработку гормонов, а также на то, сколько человек съедает в течение суток. Кроме того, необходимо делать 10 тысяч шагов в день. Интенсивная ходьба помогает похудеть.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 09.06.20

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