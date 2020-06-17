Любимая поза дачников для работы в огороде признана опасной для здоровья

Врачи департамента здравоохранения Москвы рассказали, какие привычки российских огородников могут негативно сказаться на здоровье, а также дали рекомендации по работе на даче в жаркие дни.

В первую очередь необходимо отказаться от чрезмерной физической нагрузки в жару. «Помимо перегрева, усугубляет ситуацию и поза головой вниз», – сообщил агентству городских новостей «Москва» внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Депздрава Москвы Андрей Тяжельников.

Перегреть организм можно не только на солнце, но и в тени. Врач советует чаще принимать прохладный душ, носить шляпу, а также надевать для полевых работ светлую одежду из натуральных тканей.

Людям с хроническими заболеваниями нужно вовремя принимать назначенные врачом лекарства и следить за параметрами давления.

Ранее заместитель главного кардиолога депздрава Москвы Ольга Остроумова советовала дачникам избегать неудобных поз и не стремиться сделать все дела за один день. «Например, при длительном сидении на корточках напрягаются мышцы ног и спины, что приводит к нарушению циркуляции крови», – говорила специалист. Она рекомендовала использовать скамейки и стульчики при работе в огороде, а также чаще делать перерывы.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 17.06.20

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