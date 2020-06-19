Рак можно определить по запаху

Врач-дерматолог Ирина Скорогудаева рассказала, что по необычному запаху пота можно определить многие серьезные заболевания, в том числе онкологические.

По словам медика, часто при раке человек начинает пахнуть специфически – у тела формируется запах несвежего мяса.

Необычный запах пота, который исходит от человека, может говорить о развитии злокачественных опухолей в организме, отметила Скорогудаева в эфире телеканала «Россия 1». По ее словам, одним из признаков рака является небольшая температура в течение длительного времени. Для снижения температуры тела организм запускает систему терморегуляции – в результате человек начинает сильно потеть, отметила медик.

Врач назвала характерные запахи, присущие некоторым заболеваниями. Так, при болезнях печени и почек человек пахнет аммиаком. При сахарном диабете появляется запах ацетона или прелых яблок.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 19.06.20

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