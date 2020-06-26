Онколог назвал популярный продукт, провоцирующий развитие рака

Российский врач-онколог и хирург Иван Карасев призвал отказаться от использования такого популярного продукта, как рафинированное подсолнечное масло, так как оно вызывает рак.

По словам медика, продукт, полученный в результате рафинации, подвергается воздействию такого химического вещества, как гексан, а также бензина, которые невозможно полностью вывести из масла.

Во-вторых, продолжил онколог, во время жарки состав масла полностью изменяется. В результате воздействия высоких температур в масле образуются канцерогены, которые в процессе готовки впитываются в продукты и так ежедневно поступают в человеческий организм, пишет врач в своем инстаграме.

Как отметил Карасев, в рафинированном масле содержится большое количество трансжиров, которые накапливаются в организме. Со временем избыток этих веществ провоцирует развитие различных заболеваний, в том числе онкологических, предупредил медик.

Онколог советует отказаться от использования подсолнечного масла и заменить его оливковым, так как оно содержит большое количество антиоксидантов. Медик при этом сослался на исследования, доказывающие, что эти вещества напрямую препятствуют развитию онкологических заболеваний на начальных стадиях. Кроме того, добавил Карасев, в оливковом масле содержатся такие антиоксиданты как, секоиридоиды и лиганы, которые связывают с замедлением развития рака.

Ранее врач-дерматолог Ирина Скорогудаева рассказала в эфире телеканала «Россия 1», что по необычному запаху пота можно определить многие серьезные заболевания, в том числе рак. По ее словам, часто при онкологии человек начинает пахнуть специфически – у тела формируется запах несвежего мяса. Необычный запах пота, который исходит от человека, может говорить о развитии злокачественных опухолей в организме, отметила Скорогудаева.

Москва, Наталья Аникина

Москва. Другие новости 26.06.20

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