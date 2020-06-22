Врач призывает отказаться от приема аспирина для борьбы с похмельем

Прием препаратов на основе ацетилсалициловой кислоты, которые в России по привычке называют аспирином, может негативно сказаться на здоровье. Об этом сообщила врач-терапевт Ольга Кашубина. В частности, медик не рекомендует принимать аспирин в состоянии похмелья и запивать его кофе.

«Единственное, о чем следует помнить, что аспирин негативным образом воздействует на желудок, – рассказал Кашубина в интервью радио Sputnik. – У людей, которые выпивают, желудок часто раздражен алкоголем, а если сверху еще добавить аспирин и кофе, то это может вызвать дополнительные боли или привести к обострению хронического гастрита. Людям с язвенной болезнью не показано такое сочетание».

Если речь не идет об избавлении от головной боли, вызванной отравлением алкоголем, то сочетание аспирин и кофе не является опасным. Ацетилсалициловая кислота разжижает кровь, а кофеин способствует выведению из нее шлаков.

«Даже существуют таблетки, которые сочетают аспирин и кофеин. Тот факт, что фармакология такие таблетки производит, говорит о том, что эти два вещества вполне между собой сочетаются. Никакого особого страха, чтобы запить таблетку аспирина чашкой кофе, нет. Более того, кофеин часто добавляют к аспирину, поскольку он усиливает обезболивающее действие. Эти два вещества друг друга потенциируют, и эффект получается более сильным», – пояснила Кашубина.

Москва, Зоя Осколкова

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