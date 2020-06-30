В Лондоне разработали «фонарик» для восстановления зрения

Специально подобранное освещение, спектр которого смещен в сторону длинных, темно-красных, волн, способно в значительной мере улучшить ухудшающееся зрение. Такой вывод сделали ученые из Университетского колледжа Лондона. Они считают, что открытие способно лечь в основу разработки домашней глазной терапии, пишет Journals of Gerontology.

В исследовании приняли участие 12 мужчин, и 12 женщин в возрасте от 28 до 72 лет, у которых не было жалоб на заболевания глаз. Ученые определили чувствительность сетчатки добровольцев. Затем им выдали светодиодные фонарики с длинной волны 670 нм. От участников исследования требовалось смотреть на включенный фонарик в течение трех минут ежедневно. После этого чувствительность сетчатки измерили вновь.

Обнаружилось, что такой свет не оказывал абсолютно никакого влияния на молодежь, однако у участников теста в возрастной группе 40 лет и старше были обнаружены значительные улучшения. Цветовая контрастная чувствительность колбочек (способность распознавать цвета) улучшилась на 20% у некоторых людей в возрасте около 40 лет и старше. Улучшения были более значительными в синей части цветового спектра, которая более уязвима при старении, отмечает «Медик форум».

Чувствительность палочек (способность видеть при слабом освещении) также значительно улучшилась у людей в возрасте около 40 лет и старше, хотя и с меньшей контрастностью цвета.

Лондон, Иван Гридин

Лондон. Другие новости 30.06.20

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