За время карантина число нелегальных инъекций в России выросло в два раза

Во время пандемии в России вырос нелегальный рынок косметологических инъекций. Несмотря на то, что более половины учреждений были вынуждены приостановить работу, в период карантина было проведено свыше 550 тысяч процедур. По подсчетам специалистов, количество нелегальных косметических инъекций выросло почти в 2,3 раза.

Аналитики фармацевтического издания «Новости GMP» подсчитали, что с 30 марта по 14 июня 2020 года была произведена 551 тысяча косметологических процедур с применением инъекций на общую сумму 5,6 млрд рублей. Речь идет о введении ботулотоксинов (используется, в частности, для разглаживания морщин), филлеров (коррекция объемов тканей), биоревитализантов (профилактика старения) и нитей (используются для подтяжки лица).

По итогам 2019 года совокупный объем этой части рынка услуг оценивался в 72,7 млрд рублей, пишет РБК. Всего в стране в этой сфере работают, по данным аналитического центра издания, около 35 тысяч специалистов. Более 64% всех практикующих в России косметологов полностью приостановили свою деятельность во время пандемии.

По словам экспертов, продажи дистрибьюторов инъекционной косметологической продукции практически остановились сразу после введения ограничений. Однако затем объем реализации начал восстанавливаться за счет продаж физическим лицам. Чаще всего на дому косметологи делали инъекции биоревитализантов (200 тысяч процедур) и в меньшей степени постановку косметологических нитей (15 тысяч процедур), поскольку это слишком сложная и требовательная в квалификации косметолога процедура.

Зачастую пациенты не информированы о том, что подобные процедуры нельзя проводить на дому. К тому же клиентов привлекает цена, например, средняя рыночная стоимость процедуры ботулинотерапии составляет 8 тысяч рублей, а на дому минимум на 18% дешевле. Официальные учреждения никогда не смогут обеспечить такие цены.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 01.07.20

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