Минздрав назвал регионы с самой высокой заболеваемостью раком

Министерство здравоохранения РФ предоставило данные по заболеваемости злокачественными новообразованиями за 2019 год. Наибольшее число раковых больных выявлено в Архангельской области, меньше всего – в Дагестане. Об этом сообщает RT.

В Архангельской области число впервые выявленных случаев составило 566,2 на 100 тысяч населения. Затем идут Брянская область (556,2), Сахалинская область (550,2), Мордовия (548,6) и Пензенская область (548,1). В десятке регионов с самыми высокими показателями по онкологии – Орловская (546,9), Ярославская (543,4), Курская (537,7), Ивановская (534,2) области, а также Севастополь (532).

Самый низкий показатель – в Дагестане (163,6 случая на 100 тысяч населения). Далее идут Чечня (164,2), Ингушетия (176,5), Чукотка (205,4) и ЯНАО (215,3). Сравнительно невысокие показатели зарегистрированы в Туве (245,1), Республике Алтай (263,2), Якутии (281,2) и Кабардино-Балкарии (295), а также ХМАО (301,2).

В столице в прошлом году уровень заболеваемости злокачественными новообразованиями составил 385,3 случая на 100 тысяч населения. В Санкт-Петербурге – 506,5.

В целом по итогам 2019 года было выявлено 640,4 тысяч случаев заболевания раком. По сравнению с 2018-м показатель вырос на 2,5%.

Рост числа впервые выявленных больных онкологией связан с улучшением качества диагностики, поясняет доктор медицинских наук, заведующий отделением опухолей кожи и мягких тканей Московского клинического научного центра им. А.С. Логинова Константин Титов. По его словам, в России начинают работать программы по скринингу. Кроме того, выросла онкологическая настороженность врачей первичного амбулаторного звена, повышается ранняя диагностика рака.

Другой фактор, влияющий на статистику по заболеваемости онкологией, – увеличение продолжительности жизни россиян. «Чем дольше живет человек, тем более длительно в течение жизни он получает воздействие различных экзо- и эндогенных канцерогенных факторов: курения, онкогенных вирусов, гормональных факторов, радиации и др. Соответственно, возрастает вероятность заболеть злокачественной опухолью», – заключил доктор.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 02.07.20

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