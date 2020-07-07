Россия сократила закупки лекарств для льготников

Российские регионы за первые пять месяцев текущего года закупили 39,4 млн упаковок лекарств для льготников, что на 25% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные исследования компании DSM Group.

Аналитики отмечают, что сокращение закупок коснулось практически всех категорий лекарств, за исключением препаратов для лечения онкологических заболеваний и гормональных средств. Закупка лекарств для ЖКТ сократилась на 24%, для сердца и сосудов на 6%, от заболеваний нервной системы – на 30%. Антирекорды по снижению закупок лекарств установили Белгородская (99%) и Ярославская (81%) области, Санкт-Петербург (55%), Ростовская область (52%) и Москва (19%).

В департаментах здравоохранения Ростовской области и Москвы снижение объемов закупок объяснили наличием лекарств на складах, так как они были приобретены еще в конце прошлого года. Между тем, эксперты отмечают, что основной причиной снижения является сокращение поступлений в региональные бюджеты.

В качестве иной вероятной причины могут быть действия властей, внимание которых в последние месяцы было приковано к борьбе с распространением коронавирусной инфекции нового типа.

Москва, Иван Гридин

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