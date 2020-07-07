Роспотребнадзор советует отказаться от шаурмы летом

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по борьбе с кишечными инфекциями. В частности, ведомство советует отказаться от перекуса многокомпонентными блюдами на ходу, а также готовых салатов, чаще мыть руки и пить только кипяченую воду.

«Основным свойством возбудителя – вируса является его высокая контагиозность (заразность). Менее 10 вирусных частиц достаточно, чтобы при попадании в желудочно-кишечный тракт здорового взрослого человека вызвать заболевание, – сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. – Вирусы могут длительно сохранять инфекционные свойства на различных видах поверхностей. Основной механизм передачи возбудителя – фекально-оральный, реализуемый контактно-бытовым, пищевым и водным путями передачи».

Специалисты рекомендуют избегать общепитов, где нет организованного обеденного зала и кухни для приготовления горячих блюд. Возбудители инфекционных болезней могут оставаться на плохо промытых фруктах и овощах. Также опасность несут блюда, которые готовят руками и затем не подвергают тепловой обработке.

Кроме того, не стоит забывать о правилах гигиены: чаще мыть руки, обрабатывать дезинфицирующими средствами санузлы дома, а также использовать разные разделочные доски и ножи для сырых и готовых продуктов.

Москва, Зоя Осколкова

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