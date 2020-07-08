К лечению больных привлекут фармацевтов: в РФ приняли правила оказания медпомощи при угрозе опасных заболеваний

Правительство РФ утвердило правила оказания медицинской помощи при угрозе распространения опасных заболеваний. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин.

Отныне, при массовом распространении опасных заболеваний медпомощь будет оказываться «с учетом ряда особенностей».

В сообщении кабмина отмечается, что алгоритм действий был «отработан во время коронавируса и доказал свою эффективность». Утверждение данных мер на федеральном уровне «поможет оперативно реагировать при возникновении новых угроз», полагают в правительстве.

Согласно документу, в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки заболевшие смогут лечиться как в профильных отделениях больниц, так и в перепрофилируемых стационарах. Для помощи пациентамбудут привлекаться медработники вне зависимости от специальности, а также фармацевты, прошедшие обучение по краткосрочным программам.

Кроме того, больничные листы могут выдаваться пациентам в электронной форме с их согласия. Аналогичный формат предусмотрен и для получения рецептов в процессе корректировки лечения.

Как отметили в кабмине, в целом врачи будут руководствоваться временным порядком оказания медпомощи, который включает минимальные требования по профилактике, диагностике и лечению заболевания. Такой временный порядок утверждает Минздрав РФ с учетом конкретной эпидемиологической ситуации.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 08.07.20

На Среднем Урале выявлено 263 новых случая коронавируса. / В Бурятии отлавливают и проверяют на чуму грызунов. / Шумков оценил «пандемический» удар по экономике Зауралья. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»