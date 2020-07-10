Регионы России расставили по уровню психического здоровья

По данным минздрава России, самое высокое распространение психические заболевания по итогам 2019 года получили на Чукотке. Так, на 100 тыс. человектам приходится 9922,9 случаев шизофрении, умственной отсталости, деменции и некоторых других заболеваний.

На второй строке антирейтинга оказался Алтайский край. Здесь насчитывается 6,6 тыс. случаев психических заболеваний на 100 тыс. населения. Третье место заняла Еврейская автономная область с 6,2 тыс. выявленных психических отклонений на 100 тыс. человек. Замыкают пятерку Курганская и Сахалинская области с 5974 и 5788 случаями соответственно, пишет RT.

Наиболее здоровые психически люди проживают в Чечне (1,4 тыс. случаев), Москве (2,02 тыс.), Ингушетии (2,06 тыс.), Севастополе (2,3 тыс.) и в Северной Осетии (2,4 тыс.). Всего в стране на конец 2019 года было зарегистрировано 5,8 млн человек с психическими заболеваниями.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 10.07.20

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