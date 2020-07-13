Названы лекарства, повышающие риск заражения коронавирусом

Использование лекарств от изжоги повышает риск подхватить новую коронавирусную инфекцию. Такой вывод сделали ученые из медицинского центра Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе по итогам исследования. Они объяснили это тем, что данная группа препаратов снижает концентрацию желудочной кислоты, способной убивать вирусы.

Ученые проанализировали данные 50 тысяч человек. Выяснилось, что прием лекарств от изжоги раз в сутки увеличивает риск заболеть Covid-19 в 2,15 раза. Те, кто принимает такие медпрепараты дважды в день, сталкиваются с самым большим риском заражения коронавирусом – вероятность этого вырастает в 3,7 раза, приводит данные исследования портал Medikforum.

Специалисты отмечают, что лекарства от изжоги снижают производство желудочной кислоты, которая может убивать коронавирус, и тем самым позволяют вирусу активно распространяться.

Между тем ученые полагают, что самостоятельно отказываться от подобных препаратов тем, кому они прописаны медиками, не следует и призывают проконсультироваться с врачом.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 13.07.20

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