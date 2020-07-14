Врач рассказала, как лучше выспаться в жару без кондиционера

Член Российского общества сомнологов, врач отделения медицины сна Алена Максимова поделилась рекомендациями, как лучше уснуть в жару, если у вас нет кондиционера. По ее словам, кондиционер в жаркую погоду – лучшее решение, но если его нет, то стоит воспользоваться увлажнителем воздуха, а в случае его отсутствия, принести в спальню таз с холодной водой. «Это не охладит комнату, но дополнительное увлажнение создаст», – отметила она.

По словам эксперта, в случае отсутствия кондиционера в прохладные часы следует раскрывать окна. В часы жары в спальне стоит держать окна закрытыми, а шторы задернутыми, чтобы помещение не нагрелось. Она также рекомендовала отказаться вовсе от одеяла или использовать льняное или хлопковое, а использование синтетических покрывал в жару, по ее словам, помешает дыханию кожи, передает «Звезда».

Москва, Иван Гридин

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