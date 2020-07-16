Онколог рассказал о серьезных симптомах «гастрита»

Врач-онколог и хирург Иван Карасев рассказал в Instagram, какие симптомы серьезных заболеваний путают с гастритом. Он отметил, что многие заболевания проявляют себя первым симптомом – «голодными болями». В некоторых случаях боль, напротив, появляется после приема пищи.

Многие такое состояние списывают на гастрит и не торопятся обращаться к врачу, отметил Иван Карасев. Он особо подчеркнул, что несвоевременное обращение может обернуться появлением осложнений, таких как кровотечение, сужение места выхода из желудка (стеноз), перфорация желудка, прободение язвы в соседний орган и рост злокачественной опухоли.

Москва, Иван Гридин

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