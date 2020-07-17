Врач рассказала, как побороть офисную сонливость

Если человек не может «проснуться» на работе, скорее всего он мало спит и просто не успевает полноценно отдохнуть и восстановиться за ночь. Об этом заявила врач-эндокринолог, научный сотрудник факультета фундаментальной Медицины отдела возраст-ассоциированных заболеваний МГУ Зухра Павлова.

По ее словам, решение проблемы очевидно – нормализовать режим сна. Однако если такой возможности нет, человеку следует уделить внимание физическим нагрузкам. После них, благодаря выделению в кровь кортизола, человеку значительно проще уснуть вовремя и выспаться за ночь.

Действенным способом в борьбе с сонливостью станет и чистая питьевая вода. «Если пить ее регулярно, она помогает не снижать уровень активности», – пояснила врач в беседе с радио Sputnik.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 18.07.20

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