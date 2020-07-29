Роскачество советует не пить много холодного чая и кофе в жару

Специалисты Роскачества опубликовали рекомендации по употреблению готовых холодных чая и кофе. Эти напитки могут быть очень калорийны, поэтому ими советуют не злоупотреблять.

В охлажденный кофе производители добавляют сахар или сливки, в составе также могут быть подсластители и различные стабилизаторы кислотности. Калорийность такого напитка выше, чем у обычных латте или капучино.

По словам врачч-диетологч Елены Соломатиной, к выпитой чашке кофе нужно добавлять стакан воды. Это необходимо, чтобы поддерживать в желудке правильный кислотно-щелочной баланс. И хотя у кофе холодного заваривания меньшая кислотность, такое правило существует и для него, особенно в жару.

В 1,5-литровой бутылке холодного чая содержится суточная норма сахара – 40-50 граммов, тогда как врачи советуют ограничивать 50 граммами сахара ежедневную дозу. Кроме того, в холодный чай зачастую добавляют подсластители, чрезмерное употребление которых негативно сказывается на здоровье. По своему составу бутилированные чаи больше похожи на газированные напитки, чем на чай.

Если температура напитка со льдом значительно ниже температуры тела, это может вызвать сбой в системе потоотделения. Вместо того чтобы избавляться с потом от лишнего тепла, организм будет пытаться его сохранять. Это может привести к дополнительному перегреву при повышенной температуре воздуха на улице.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 29.07.20

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