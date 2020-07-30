Учены нашли связь между редким смехом в повседневной жизни и деменцией

Те, кто редко смеется в повседневной жизни, в 1,4 раза чаще становятся недееспособными в старости, заявили ученые из японского университета Нагоя. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ученые на протяжении трех лет наблюдали за более чем 14 тыс. человек старше 65 лет. Они выяснили, что те, кто почти не смеется, подвержены значительно большему риску в преклонном возрасте утерять способность обслуживать себя и самостоятельно передвигаться. Показатели здоровья тех, кто смеется ежедневно были значительно лучше. Такая зависимость была обнаружена впервые, утверждают ученые.

По словам руководителя исследования доцента Департамента профилактической медицины отдела медицинских исследований университета Нагоя Кэндзи Такэути, частый смех помогает стимулировать кровообращение и улучшить иммунные функции организма.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 30.07.20

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