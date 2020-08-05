Онколог перечислил факторы, увеличивающие риск развития рака в 30 раз

Опасность развития некоторых видов рака повышается в 30 раз на фоне курения, а употребление алкоголя дополнительно увеличивает риски. Об этом заявил главный онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн.

Он, в частности, рассказал о генетически здоровой семье, в которой один человек заболел раком легких, а у другого был диагностирован рак мочевого пузыря. «Выясняется, что здесь присутствуют вредные привычки», – пояснил медик.

По словам онколога, только около 15% случаев онкологических заболеваний обусловлены генетическим фактором. При этом большое значение имеют возрастные клеточные мутации и изменения в организме, связанные с образом жизни, рассказал академик РИА «Новости».

Каприн в связи с этим отметил, что после 65 лет каждые пять лет на 10% растет количество клеточных мутаций, появлению которых иммунитет не способен противостоять.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 05.08.20

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