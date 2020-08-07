Ученые назвали спиртной напиток, предотвращающий осложнения Covid-19

Красное и белое вино содержит антиоксидант ресвератрол, способный облегчить протекание новой коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного учеными из канадского Университета Лаваля.

Согласно выводам специалистов, ресвератрол увеличивает концентрацию в организме фермента ACE2, который потенциально может снижать тяжесть острого респираторного дистресс-синдрома, который нередко возникает при заболевании коронавирусной инфекцией Сovid-19.

Помимо этого, антиоксидант может подавлять чрезмерную активность клеток иммунной системы, которая вызывает острый респираторный дистресс-синдром. Ученые отмечают, что ресвератрол оказывает положительное влияние в случае развития этого осложнения, пишут «Известия».

Добавим, что этот антиоксидант, кроме вина, содержится в арахисе, фисташках, какао, а также малине, кожуре винограда, чернике и клюкве.

Между тем, как отметил профессор кафедры кардиологии, функциональной и ультразвуковой диагностики Сеченовского университета Филипп Копылов, проведенное на животных исследование не означает, что результат для людей будет аналогичным. Исследования еще находятся на ранней стадии, указал он. При этом он согласился, что ресвератрол потенциально способен привести к снижению тяжести Covid-19.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 07.08.20

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