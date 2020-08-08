Ученый рассказал, кто первым заболеет Covid-19 осенью

Директор научно-исследовательского института микробиологии и эпидемиологии имени Пастера Арег Тотолян назвал неизбежным осенний подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией. Эксперт связал это с окончанием отпусков и каникул, началом учебного года. При этом специалист отметил, что сильного роста заболеваемости ждать не стоит, но болезнь затронет, в первую очередь, тех, кто весной старался строго соблюдать режим самоизоляции.

Речь идет о тех, «кто длительное время сидел дома и не имел контактов, не получил пассивной иммунизации», уточнил Тотолян в комментарии «Интерфаксу». По его мнению, «рано или поздно эти люди выйдут из своего «бункера» и не исключено, что переболеют». Эксперт допустил, что таких случаев может быть много. По его словам, инфекция у тех, кто заболеет осенью, могут протекать тяжелее, чем у заразившихся в начале эпидемии.

Ученый призвал не бояться заболеть Covid-19, потому что наряду с вакцинацией это один из способов приобретения иммунитета от коронавируса. Он высказал мнение, что эпидемия будет продолжаться, пока доля переболевших не достигнет минимум 60-70%.

Ранее глава Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий «АПФ», академик РАН профессор Сергей Колесников заявил, что в России не будет второй волны коронавируса предстоящей осенью, поскольку в стране «растет иммунная прослойка за счет Т-клеточного иммунитета». По словам эксперта, от 20 до 40% населения уже имеют иммунитет и не подвержены заражению, а если они и заражаются, то переносят болезнь в легкой форме. «Как только наша иммунная прослойка вместе с заболевшими достигнет 60%, а она уже близка, будут просто сезонные вспышки коронавируса», – считает он.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 08.08.20

В Китае распространяется новый смертельный вирус – его жертвами стали уже 7 человек. / В России коронавирус выявили еще у 5212 человек – темп прироста не снижается. / На Среднем Урале зарегистрировано 178 новых случаев COVID-19. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»