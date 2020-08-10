Перечислены самые опасные для здоровья сферы деятельности

Роспотребнадзор перечислил самые опасные для здоровья профессиональные сферы. Как выяснилось, наибольшее число впервые диагностируемых профзаболеваний в прошлом году зарегистрировано среди работников предприятий по добыче полезных ископаемых – 46,9% от всех зафиксированных случаев. Такие данные приводит RT.

На втором месте антирейтинга – обрабатывающие производства (29,9%), далее идут предприятия, занимающиеся транспортировкой и хранением (10,5%) и строительством (3,6%).

Среди трудящихся в сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве зарегистрировано 3,5% случаев профзаболеваний.

На остальные отрасли пришлось 5,2% случаев. Всего в 2019 году было выявлено 4,5 тыс. случаев профессиональных заболеваний, что на 629 случаев меньше, чем в предыдущем.

Как отметили в Роспотребнадзоре, наиболее частыми причинам возникновения профзаболеваний являются физические перегрузки, воздействие промышленных аэрозолей и отравление химическими веществами.

В итоге у работников возникают такие заболевания, как хронический бронхит, нейросенсорная тугоухость, вибрационная болезнь, а также радикулит.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 09.08.20

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