Эксперты обнаружили в меде антибиотики и канцерогены

Эксперты Роскачества проверили мед, продающийся в российских магазинах, и обнаружили опасные для здоровья вещества. Чаще всего производители фальсифицируют продукцию, а также нарушают условия хранения.

В исследовании приняли участие 46 торговых марок, 45 из них произведены в России (в Белгородской, Владимирской, Воронежской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тверской областях, Алтайском и Краснодарском крае, а также в Горно-Алтайске, Москве, Санкт-Петербурге и Уфе), один – в Австрии.

В образцах не обнаружили потенциально опасных примесей, например, мышьяка или тяжелых металлов, но было выявлено превышение содержания канцерогена, а именно оксиметилфурфурола (ОМФ). «Содержание ОМФ в меде связано либо с разложением сахаров, либо c воздействием высоких температур, либо с длительным хранением меда с нарушением температурного режима», – объяснила глава испытательной лаборатории Галина Леготкина.

В фальсификации продукции уличили 10 производителей, еще в 22 торговых марках заявленный сорт меда не соответствует фактическому.

Кроме того, в продукции 19 торговых марок нашли следы антибиотиков. В одном из образцов оказались пестициды, но их количество не нанесет вред здоровью, подчеркнули эксперты.

«Антибиотики могут попасть в мед либо из-за того, что пчеловод не соблюдает инструкцию по применению ветеринарного препарата, либо потому, что использует антибиотики из обычной аптеки. Например, обнаруженный нами метронидазол (группа нитроимидазолов) входит в состав такого распространенного препарата, как трихопол. Эксперты высказали предположение, что пчеловоды могли использовать этот препарат в качестве профилактики инфекционных заболеваний пчел», – говорится в результатах исследования.

Визуально нельзя определить, содержатся в продукте антибиотики или нет. Покупателям советуют просить у продавцов сертификаты ветеринарного соответствия и результаты лабораторных испытаний продукта на содержание в нем антибиотиков.

Москва, Зоя Осколкова

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