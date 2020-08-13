Тугие косички могут привести к облысению у школьниц

Популярная школьная прическа – тугие косички – может быть опасна для здоровья девочек. Об этом предупредила врач-дерматовенеролог, трихолог Юлия Нагайцева.

Прически школьниц должны соответствовать рекомендациям врачей. В частности, волосы не должны закрывать лицо и глаза, в противном случае они не только мешают, но и негативно воздействуют на зрение.

Зачастую мамы, чтобы сократить время сборов в школу по утрам, заплетают тугие косы на ночь. По словам врачей, это может нанести волосам непоправимый вред. «Волосы растут группами из волосяных фолликул, постоянное стягивание, натяжение приводит к травме, фолликул уходит в фазу покоя и может произойти его атрофия. Вследствие длительного натяжения может возникнуть так называемая тракционная алопеция», – рассказала Нагайцева в интервью радио Sputnik.

Чаще всего потерей волос страдают девочки, которые занимают гимнастикой, балетом и другими видами деятельности, где требуется изо дня в день заплетать тугие косы и делать пучки. «Постоянное натяжение приводит к поредению волос на определенных участках головы. В основном страдают височные зоны, фронтально лобно-теменная зона», – пояснила трихолог.

Основная опасность в том, что данная форма алопеции не лечится терапевтическими методами, единственный способ восстановления волос – хирургическая трансплантация – дорогостоящая процедура с множеством ограничений.

Врач рекомендует расплетать волосы после школы, а также отказаться от тугих причесок хотя бы ночью. Если волосы очень длинные, их можно заплести в свободную косу или сделать легкий хвост.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 13.08.20

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