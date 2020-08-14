Глава Минздрава высказался о влиянии вакцины от Covid-19 на репродуктивную систему И анонсировал публикацию исследований вакцины

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко анонсировал публикацию данных о доклинических и клинических исследованиях первой зарегистрированной российской вакцины от коронавируса. Министр также коснулся темы о возможном влиянии вакцины на репродуктивную систему, заявив, что не следует делать прививку при планировании беременности.

По его словам, публикация исследований вакцины может произойти в ближайшие дни, возможно, к понедельнику. Министр полагает, что обнародование исследований станет ответом критикам российской вакцины, сомневающимся в надежности и безопасности препарата. Мурашко в связи с этим отметил, что не все знают, что «вакцина выпущена на платформе, на которой уже сделано шесть продуктов», передает «Интерфакс». Он добавил, что клинические испытания будут продолжаться.

Глава Минздрава также сообщил, что первые партии вакцины регионы получат уже в августе, отметил, что первыми должны быть привиты медики, которые непосредственно работают с больными коронавирусной инфекцией.

Отвечая на вопрос о возможном влиянии новой вакцины на репродуктивную систему, Мурашко предостерег от вакцинации при планировании беременности: «Накануне самой беременности прививку делать не нужно». В то же время он отметил, что «в целом данных, ограничивающих использование вакцины, нет».

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург в свою очередь сообщил, что массовая вакцинация россиян от коронавируса, согласно «существующим планам масштабирования препарата, начнется в декабре-январе. Он напомнил, что в августе начинается вакцинация представителей групп риска, в стране пока выпущено ограниченное количество вакцины.

Как сообщал «Новый День», президент России Владимир Путин во вторник, 11 августа, объявил о регистрации отечественной вакцины от Covid-19. Он также рассказал, что одна из его дочерей уже привилась от коронавируса.

Мурашко в свою очередь заверил, что «вакцина показала высокую эффективность и безопасность». Минздрав заявил, что отечественная вакцина от коронавируса обеспечит защиту от инфекции до двух лет.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 14.08.20

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