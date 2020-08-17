Нефролог назвала наиболее вредный для почек повседневный продукт

Употребление поваренной соли наносит вред даже здоровым почкам, заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва» врач-нефролог высшей категории Людмила Артюхина. «Что не любят даже здоровые почки? Они не любят соль. Все-таки в нашем социуме идет чрезмерное потребление поваренной соли, потому что очень много фастфуда и полуфабрикатов, много гастрономических продуктов, в которые щедро кладется соль», – пояснила врач.

Она отметила, что зачастую на первых этапах при возникновении проблем в работе почек болезненных симптомов не наблюдаются. Из-за этого люди обращаются за медицинской помощью, когда заболевание уже перешло в серьезную стадию.

По словам Артюхиной, о проблемах с почками может свидетельствовать слабость, повышенная утомляемость, умеренные отеки при ходьбе, а также повышенное артериальное давление. Она также обратила внимание на то, что, как и гипертензия может влиять на состояние почек, так и заболевания органов выделительной системы могут спровоцировать развитие гипертонии.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 17.08.20

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