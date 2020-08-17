Ученые заявили о прорыве в борьбе с кариозными бактериями

Американские химики обнаружили, что наночастицы из соединений церия способны остановить развитие вызывающих кариес микроорганизмов, но не оказывают влияние на нормальную микрофлору ротовой полости. Отчет о проделанном исследовании опубликован на сайте Американского химического общества (ACS).

Один из авторов исследования, доцент Иллинойского университета (США) Расселл Песавенто отметил, что в последние годы было разработано большое количество химических соединений, которые успешно подавляли развитие кариозных бактерий, однако при этом нарушали нормальную флору ротовой полости и пищеварительного тракта. Кроме того, бактерии быстро вырабатывали устойчивость к этим препаратам. Он особо подчеркнул, что наночастицы на основе солей церия лишены подобных недостатков.

Считается, что кариес возникает из-за размножения некоторых штаммов бактерии Streptococcus mutans и других микробов. Они способны формировать на поверхности зубной эмали биопленку, а также выделяют в процессе жизнедеятельности кислоту, которая и разрушает зубы. Ученые выяснили, что этот процесс можно замедлить или даже остановить. Для этого в пломбирующий материал они предлагают добавлять различные наночастицы, которые уничтожают кариозные микробы.

Оказалось, что цериевые наночастицы замедлили рост кариозных микробов на 40%, тогда как остальные представители микрофлоры не заметили их присутствия в питательной среде.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 18.08.20

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