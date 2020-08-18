Названы регионы с высоким популяционным иммунитетом к Covid-19

Роспотребнадзор обнародовал последние данные исследования популяционного иммунитета к коронавирусу нового типа у населения страны. В 23 регионах проведено свыше 65 тысяч тестов, еще в трех субъектах исследование близится к завершению.

Высокий уровень (более 20%) популяционного иммунитета к Covid-19 выявлен в семи регионах – Москве, Санкт-Петербурге, Татарстане, Московской, Ленинградской, Астраханской и Тюменской областях, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что в каждом из 23 регионов обследовано по 2,8-3,2 тыс. человек.

Ранее врач-иммунолог Николай Крючков назвал вероятные сроки повторного заражения новой коронавирусной инфекцией. По его словам, это может произойти через 2-3 месяца после выздоровления и зависит от того, как долго держится высокий уровень антител в организме.

Как отметил медик в эфире радиостанции «Говорит Москва», у некоторых пациентов, переболевших Covid-19, уровень антител в организме спустя этот срок «очень быстро падает» и становится слишком маленьким. С чем это связано, пока непонятно, сказал иммунолог. В то же время он подчеркнул, что у большинства людей антитела держатся довольно длительное время.

По состоянию на 17 августа в России было зарегистрировано 4892 новых случая заражения коронавирусом, за сутки скончались 55 человек, выздоровели – 3133. Всего с начала распространения заболевания в стране подтверждено 927 745 случаев инфицирования. От последствий Covid-19 умерли 15 740 человек, излечились от болезни – свыше 736,1 тыс.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 18.08.20

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