Роспотребнадзор рассказал о рисках и пользе употребления яблок

Роспотребнадзор сегодня, 19 августа, в Яблочный Спас опубликовал рекомендации по выбору и употреблению яблок. В пресс-службе ведомства рассказали, что яблоки следует хранить отдельно от других продуктов, на них не должно быть вмятин и пятен. Перед употреблением в пищу купленные яблоки следует мыть горячей водой, так как для увеличения срока хранения перед транспортировкой их обрабатывают воском.

«При выборе яблок в магазине или на рынке внимательно осмотрите их, чтобы не было пятен, помятостей и следов начинающегося гниения. В подгнившем яблоке накапливается микотоксин, вырабатываемый плесневыми грибами – патулин, оказывающий влияние на иммунную систему, структуру клеток и хромосом», – говорится в сообщении.

Эксперты рекомендуют есть яблоки свежими и целиком, так как основная часть полезных веществ сконцентрирована в кожуре и в мякоти непосредственно под ней. Кроме того, витамин С разрушается не только при длительном хранении, но и при контакте с воздухом и термической обработке, поэтому эти фрукты полезно есть сырыми.

Также отмечается, что яблочные косточки богаты йодом и специфическим ядовитым глюкозидом амигдалином, который считается противораковым витамином B17. В умеренных дозировках он, как и йод, полезен, но в больших количествах ядовит. В ведомстве напомнили, что существуют противопоказания для употребления яблок.

Так, например, в случае яблочной монодиеты организм получает слишком много грубой клетчатки, что ведет к обострению колитов, язвенной болезни, гастрита. Кроме того, обилие фруктовых кислот, получаемых ежедневно, провоцирует воспалительные процессы в желчном пузыре. Людям с повышенным уровнем сахара в крови следует есть яблоки с большой острожностью и помнить, что красные и желтые сорта яблок содержат большее количество сахара, и имеют высокий гликемический индекс.

В ведомстве отметили, что на упаковке с яблоками должна быть размещена информация о стране происхождения, дате сбора и фасовки, а также условия и срок хранения. Также отмечается, что упаковка с яблоками общей массой более 3 кг в обязательном порядке должна быть жесткой. Яблоки летних сортов в среднем могут храниться от 2 до 4 недель, осенние и зимние сорта от 7 месяцев до года.

При хранении яблоки выделяют этилен, который провоцирует быстрое созревание и порчу хранящихся вместе с ними фруктов и овощей.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 19.08.20

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