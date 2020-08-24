Ученые назвали популярный напиток, защищающий от рака печени

Регулярное потребление кофе может защитить от рака печени. К такому выводу пришли группа австралийских ученых. Исследователи обнаружили, что если бы каждый человек выпивал по меньшей мере две чашки кофе ежедневно, в мире было бы на сотни тысяч меньше смертей от рака печени. Результаты научной работы опубликовал журнал MedicalXpress.

Ученые отмечают, что итоги исследования показывают, что употребление двух или трех чашек кофе в день может снизить риск развития заболевания на 38%, а риск смерти от него – на 46%. Увеличив потребление кофе до четырех или более чашек в день, можно уменьшить риск заболеть раком печени на 41%, а вероятность летального исхода – на 71%.

Выводы исследователей основаны на данных анализа заболеваемости раком печени за 2016 год и употреблению кофе среди жертв этой болезни.

Согласно подсчетам ученых, если бы каждый человек в мире выпивал по две чашки кофе в день в 2016 году, смертей от рака печени было бы меньше на 452 861. В случае с четырьмя чашками это количество возросло бы до 723 287 человек.

По мнению исследователей, медицинские власти и сами врачи должны начать рекомендовать потребление кофе как способ снизить заболеваемость раком печени.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 24.08.20

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