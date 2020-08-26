В Африке полностью победили полиомиелит

На Африканском континенте полностью искоренили полиомиелит, который может приводить к параличу и смерти. Об этом заявила Всемирная организация здравоохранения. Победа над опасным вирусным инфекционным заболеванием – результат интенсивной кампании по вакцинации населения, потребовавшей значительных финансовых усилий, предпринятых в последние годы. Однако эксперты ВОЗ предупреждают: почивать на лаврах нельзя, сообщает «Евроньюс».

«Нам необходимо поддерживать ритм вакцинации с тем, чтобы не иметь завозных случаев полиомиелита, который все еще активно циркулирует в Афганистане и Пакистане. Если мы не соберемся, не удвоим наши усилия, нам придется начинать с нуля», – отметил Оду Муса Идову, координатор ВОЗ в Нигерии.

Последний случай инфицирования диким полиовирусом был выявлен в Африке в 2016 году, в Нигерии.

Напомним, что вакцины против полиомиелита были изобретены в прошлом веке, что к середине 60-х годов привело к практически повсеместному искоренению этого заболевания, за исключением самых бедных стран мира. Обычно болезнь поражает детей в возрасте до пяти лет.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 26.08.20

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