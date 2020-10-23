В Южном Судане вспышка полиомиелита, мутировавшего из вакцины

В Южном Судане вспышка полиомиелита. Органы здравоохранения страны официально подтвердили это в минувший четверг.

Зафиксировано пятнадцать случаев полиомиелита вакцинного происхождения на северо-западе страны. «Министерство здравоохранения работает над ситуацией, она находится под контролем», – рассказал журналистам доктор Джон Паскуале Ромуну, директор службы профилактики заболеваний Минздрава Южного Судана.

В Минздраве страны подчеркнули – дикий полиомиелит на территории Южного Судана побежден. Сейчас речь идет о «циркулирующих полиовирусах вакцинного происхождения» – они отличаются от «диких» полиовирусов, которые в настоящее время искоренены на африканском континенте и обнаруживаются только в Афганистане и Пакистане. То, с чем сейчас столкнулся Южный Судан – это редкая мутация ослабленного вируса, содержащегося в вакцине.

Напомним, что 25 августа 2020 года Южный Судан стал одной из последних африканских стран, подтвердивших, что на его территории ликвидирован «дикий» полиовирус, что позволило Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) официально объявить о полной ликвидации полиомиелита в Африке.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 23.10.20

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