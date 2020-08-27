В России разработали прибор для выявления коронавируса в воздухе

В России разработан прибор, способный выявлять в воздухе вирусы, в том числе Covid-19. Об этом сообщил гендиректор Красногорского завода им. Зверева (входит в «Швабе» Ростеха) Александр Новиков. Данное устройство создали специалисты КМЗ совместно с сотрудниками Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава РФ.

Прибор получил название «Детектор-БИО». С его помощью можно определять наличие в воздухе не только вирусов, но и бактерий и токсинов. По словам Новикова, на автоматический анализ пробы воздуха уходит от 10 до 30 минут.

Государственные испытания прибора завершились в июне, в настоящее время готовится его сертификация, передает РИА «Новости».

Как отметил глава КМЗ, прибор способен реагировать на различные патогены в воздухе, поэтому его можно применять и в гражданских целях, и для обеспечения биологической безопасности.

В пресс-службе холдинга «Швабе» пояснили, что устройство не имеет аналогов на отечественном рынке, отметив, что можно будет использовать в местах массового скопления людей.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 27.08.20

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