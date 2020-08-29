Ученые обнаружили опасное влияние экранов гаджетов на качество спермы

Новое исследование показало, что регулярное использование всевозможных гаджетов в ночное время негативным образом сказывается на качестве спермы. Ученые полагают, что причина тому не столько электромагнитное излучение, сколько воздействия света на сетчатку.

Исследователи отмечают, что качество и количество сперматозоидов ниже у тех мужчин, кто рассказал о частом применении смартфонов и планшетов в вечернее время. Также было отмечено, что вечерний просмотр телевизора перед сном также не лучшим образом сказывается на качестве спермы, рассказал глава исследования доктор Амит Грин.

«Насколько нам известно, это первое исследование, в котором сообщается о таких типах корреляций между качеством спермы и временем воздействия коротковолнового света», – рассказал он. Всего в исследовании приняли участие 116 мужчин в возрасте от 21 до 59 лет. Они проходили оценку фертильности и отвечали на вопросы о привычках сна и использования электронных устройств, пишет MedikForum.

Москва, Иван Гридин

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