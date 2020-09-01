Медики перечислили продукты для профилактики раковых заболеваний

Медики перечислили продукты питания, благодаря потреблению которых можно улучшить работу иммунной системы, а также снизить риск возникновения онкологических заболеваний, в отдельных случаях даже на 63%

Чтобы усилить противораковый барьер, специалисты рекомендуют употреблять чеснок, который благотворно влияет на работу иммунитета. Чеснок хорош в профилактике рака желудка. Вероятность появления этого заболевания при регулярном умеренном потреблении чеснока снижается почти на 15%.

Бразильский орех в свою очередь способен снизить вероятность появления таких заболеваний, как колоректальный рак (на 58%) и злокачественная опухоль предстательной железы (на 63%).

Стоит обратить внимание и на полезные свойства брокколи. Оказалось, что эта разновидность капусты содержит специфическое соединение – молекулу I3С, которая подавляет ген WWP1, ассоциированный со многими видами опухолей. Еще одно вещество в ее составе – сульфорафан – также, как и бразильский орех способно подавлять развитие клеток опухолей кишечника и предстательной железы.

Яблоки тоже являются хорошей профилактикой рака прямой кишки и других онкологических заболеваний, благодаря высокому содержанию антиоксидантов. Снизить риск развития рака позволяет и употребление чая. Подсчитано: две ежедневных чашки могут на 32% уменьшить шансы заболеть раком яичников.

Жирную рыбу также не стоит сбрасывать со счетов. Благодаря этому продукту можно на 30% снизить вероятность появления лейкемии, миеломы, лимфомы. Цитрусовые при этом благотворны для предотвращения рака гортани, желудка, органов полости рта, пишет MedikForum.ru.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 01.09.20

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