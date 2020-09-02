Осенняя листва может провоцировать опасные заболевания

Осенью опавшая листва в парках может стать причиной различных заболеваний. Об этом рассказала врач-терапевт Людмила Лапа в интервью радио Sputnik.

«Когда начинаются дожди, начинает гнить листва, там развиваются грибы, грибковые инфекции, те самые, которые провоцируют аллергию или гиперреакцию иммунной системы. Грибковая инфекция воспаляет слизистую, и любой вирус быстро подседает», – пояснила доктор.

Наиболее сложным сезоном для людей, подверженных аллергиям, считает весна, когда происходит массовое цветение растений. Однако и осень несет свои аллергены ‒ и особенно опасно, что по времени это совпадает с сезонным наступлением вирусных инфекций.

Даже обычная прогулка в парке может стать причиной болезни. В зоне риска находятся и люди, страдающие сахарным диабетом. «При сахарном диабете и при аллергии бывают похожие клинические проявления. Сахар провоцирует воспаление на коже, на слизистых, тут же любая вирусная и бактериальная инфекция подседает, начинаются болезни: ОРВИ, бронхит и так далее», – отметила Людмила Лапа.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 02.09.20

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