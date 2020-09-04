Окрашивание волос повышает риск развития рака у женщин

Применение перманентной краски для волос способно увеличить риск развития рака у женщин. Ученые отмечают, что риск существует даже при использовании естественных оттенков. Они выяснили, что краска заметно увеличивает вероятность возникновения некоторых типов опухолей, включая рак молочной железы, кожи и яичников. Столь неприятный вывод сделали ученые из Гарвардского университета. Их работа опубликована в журнале BMJ.

В ходе исследования они установили, что даже естественный цвет волос иногда оказывает влияние на вероятность развития некоторых видов онкологических заболеваний. Окрашивание волос весьма популярно у женщин во всем мире. Так, например, в США и Европе её используют от 50% до 80% женщин и 10% мужчин старше 40 лет.

Исследователи провели анализ записей 117 200 медсестёр,которые были собраны в раках масштабных наблюдений. В начале наблюдений ни у кого из них не было рака, а наблюдения длились 36 лет. Оказалось, что те, кто прибегал к перманентному окрашиванию волос получали больший риск развития базальноклеточного рака кожи. В группе риска по развитию этого заболевания также оказались женщины со светлыми от природы волосами.

Установлено также, что перманентная краска для волос повышал риск появления лимфогранулематоза у женщин с темными от природы волосами, а также вероятность опухолей груди и яичников. Чем чаще женщины пользовались красками, тем выше была эта опасность, пишет MedikForum.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 04.09.20

Химики: если это был «Новичок», то как боевое отравляющее вещество он потерпел фиаско. / В Свердловской области иммунитет к Covid-19 имеют 12% граждан. / Ученые расшифровали древнейший анатомический атлас человека. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»