Ученые предупредили об опасном для здоровья способе приготовления мяса

При обжарке красного мяса в его корочке образуется вредное соединение. К таким неутешительным для мясоедов выводам пришли в ходе совместного исследования австралийские и корейские ученые, работа которых опубликована в журнале Nutrients.

Лучшие повара мира рекомендуют готовить мясо до образования хрустящей корочки, что как оказалось ничуть не полезно для здоровья. Совместная работа специалистов из Университета Южной Австралии и Национального университетом Кёнсан показывает, что в жаренном красном мясе образуются соединения, которые провоцируют развитие сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и осложнений при диабете. Они отмечают что опасные белковые соединения образуются при карамелизации мяса при высокой температуре.

«Когда красное мясо обжаривают при высоких температурах – на гриле, в духовке или на сковородке – в нем образуются так называемые конечные продукты гликирования, или AGE, которые при регулярном употреблении жареного мяса накапливаются в организме, мешая нормальному функционированию клеток», – рассказал один из авторов исследования доктор Пермал Део.

«Употребление продуктов с высоким содержанием AGE, что крайне негативно отражается на состоянии сосудов и сердечной мышцы, приводит к воспалению и окислительному стрессу – признакам дегенеративных заболеваний», – предупредил глава исследования профессор Питер Клифтон из Университета Южной Австралии.

Исследователи обращают внимание на необходимости сократить потребление красного мяса или хотя бы изменить способы его приготовления, например, томить несколько часов при относительно невысоких температурах.

Более ранние исследования показали, что снизить уровень опасного для здоровья AGE можно при условии поедания красного мяса с большим количеством специй, свежих трав, овощей и фруктов, отмечает РИА «Новости».

Канберра, Иван Гридин

Канберра. Другие новости 05.09.20

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