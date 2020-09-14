Роспотребнадзор призвал россиян отказаться от соли

Суточное потребление пищевой соли более чем вдвое превышает рекомендованную медиками норму. В связи с этим специалисты Роспотребнадзора призвали отказаться от использования соли при приготовлении блюд.

В ведомстве уточнили, что норма потребления соли для человека составляет 5 граммов в день, однако россияне в среднем потребляют по 12 граммов соли, обгоняя жителей США и Европы, где в день съедают приблизительно по 10 граммов этой приправы. А гипертоникам врачи советуют практически полностью отказаться от соли, сократив объем ее потребления до 1 грамма соли в день.

По данным Роспотребнадзора, до 80% соли современные люди получают, употребляя в пищу хлеб, печенье, колбасы, а также снеки и чипсы. В связи с этим в ведомстве призывают отказаться от соли при приготовлении домашних блюд, а также от сдабривания блюд кетчупом горчицей или другими готовыми соусами. Скрасить вкус пище помогут чеснок, свежие и сушеные травы, сок лимона или лайма.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.09.20

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