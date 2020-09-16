Ученые нашли объяснение замедления мышления у стариков

Нейроны с годами «устают» и дают искаженную картину времени. В итоге человек неспособен воспринять тот или иной отрезок времени, как общепринятый, пишет «Journal of Neuroscience. Ученые заметили, что с возрастом ощущение времени меняется – чем дальше, тем оно летит быстрее. Теперь научно подтверждение тому найдено.

По словам японских нейрофизиологов из Национального института здоровья, пожилым кажется, что время «летит», с другой стороны, они не успевают уложиться в короткие временные отрезки, если попросить что-то сделать, так как думают, что у них еще осталось время.

Токио, Иван Гридин

Токио. Другие новости 16.09.20

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