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Воскресенье, 20 сентября 2020, 16:52 мск

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Диетолог перечислила самые полезные недорогие продукты

Шведский диетолог Кристина Андерссон назвала самые полезные дешевые продукты. По словам специалиста по питанию, эти диетические недорогие продукты может позволить себе каждый человек, заботящийся о здоровье.

По словам диетолога, в рацион следует добавлять лук, поскольку он содержит витамины и полезные вещества, а также обладает бактерицидным эффектом. Красный лук, отметила Андерссон, особенно богат антиоксидантами.

Кроме того, стоит обратить внимание на капусту, которая содержит вещества, защищающие организм от онкологических недугов. Однако людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта нужно употреблять этот овощ приготовленным, а не сырым, пишет издание Svenska Dagbladet.

Также диетолог посоветовала употреблять картофель, который быстро насыщает организм и дает немного калорий, и такие корнеплоды, как морковь, пастернак, свекла – они содержат много минералов и полезных витаминов.

Не стоит отказываться от овса. По словам специалиста, он положительно сказывается на уровне сахара и холестерина в крови. Однако следует употреблять цельное зерно, так как в нем больше питательных веществ.

Среди недорогих и полезных продуктов также бобовые (фасоль, нут и чечевица) и яйца. Первые снабжают организм белком и минералами, а яйца являются источниками мультивитаминов, полезных жиров и антиоксидантов, отметила Андерссон.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 20.09.20

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