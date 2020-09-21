Психолог дал советы по борьбе с осенней хандрой

В сентябре-октябре с приходом холодов многие испытывают так называемую осеннюю хандру. Психологи сравнивают такое состояние с утратой и дают советы, как привести себя в норму.

Осенняя хандра во многом напоминает депрессию, рассказал специалист по тревожным расстройствам Павел Жавнеров телеканалу «360». Лето закончилось, как и сезон отпусков, необходимо возвращаться к работе, световой день сокращается, идут дожди, скоро придет зима.

«Это можно сравнить с утратой, когда человек должен пройти определенную стадию депрессивного состояния, чтобы адаптироваться к новым условиям», – пояснил специалист, уточнив, что более эмоциональные люди переживают смену сезонов сильнее.

Психолог советует не ждать, что уныние само пройдет, а заняться своим эмоциональным состоянием и поднимать себе настроение. Рекомендуется найти себе хобби, желательно, связанное с осенью. Нужно обратить внимание на детей, которые умеют развлекать себя в любую погоду, прыгают по лужам, собирают опавшие листья.

Жавнеров предлагает чаще гулять на свежем воздухе в светлое время суток, так как солнечный свет поможет в выработке серотонина. Кроме того, стоит задуматься о питании, добавить в рацион витамин D, есть больше морской рыбы, а также заниматься спортом и чаще общаться с друзьями.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 21.09.20

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